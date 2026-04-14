Проїзд подорожчає ще в одному обласному центрі: де та на скільки зростуть тарифи
У Миколаєві можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках уже з 27 квітня. Відповідні проєкти рішень оприлюднені на сайті міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти рішень виконкому, опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.
Які тарифи пропонують
Згідно з оприлюдненими документами, у місті пропонують встановити такі тарифи:
- до 10 км - 18 гривень;
- понад 10 км - 20 гривень.
Окремі тарифи передбачені для віддалених мікрорайонів, де коефіцієнт підсадки пасажирів прирівнюється до приміських маршрутів:
- Варварівка - 20 гривень;
- Матвіївка - 25 гривень;
- Велика Корениха - 25 гривень;
- Мала Корениха - 30 гривень.
Йдеться про дев’ять проєктів рішень виконкому, які стосуються перевізників: "Приватавтолюкс", "МІС", "ТФТ", "ІВА", "Еталонавто", "Гуриг-Сервіс", "Авто-Віола", "Алан-Техно", "Євротранстехсервіс".
Що зміниться для школярів
Для учнів 1-12 класів умови залишаються без змін - з 1 вересня по 1 червня вони оплачуватимуть 50% вартості проїзду.
Водночас обов’язковою умовою є наявність учнівського квитка.
Раніше РБК-Україна розповідало про подорожчання проїзду в Івано-Франківську. З16 квітня у місті вдруге за місяць зросте вартість проїзду в транспорті - до 25 гривень залежно від способу оплати.
Ми також писали про можливе підвищення тарифів на проїзд у Львові. У місті планують помірно підвищити вартість проїзду (до 30 гривень готівкою), але різке зростання до 42 гривень не підтримали. Остаточне рішення місцева влада ухвалить після додаткових розрахунків.