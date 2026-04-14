Проезд подорожает еще в одном областном центре: где и на сколько вырастут тарифы

В Николаеве могут повысить стоимость проезда в маршрутках уже с 27 апреля. Соответствующие проекты решений обнародованы на сайте городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты решений исполкома , опубликованные на сайте Николаевского городского совета.

Какие тарифы предлагают

Согласно обнародованным документам, в городе предлагают установить следующие тарифы:

до 10 км - 18 гривен;

более 10 км - 20 гривен.

Отдельные тарифы предусмотрены для отдаленных микрорайонов, где коэффициент подсадки пассажиров приравнивается к пригородным маршрутам:

Варваровка - 20 гривен;

Матвеевка - 25 гривен;

Большая Корениха - 25 гривен;

Малая Корениха - 30 гривен.

Речь идет о девяти проектах решений исполкома, которые касаются перевозчиков: "Приватавтолюкс", "МИС", "ТФТ", "ИВА", "Эталонавто", "Гуриг-Сервис", "Авто-Виола", "Алан-Техно", "Евротранстехсервис".

Что изменится для школьников

Для учеников 1-12 классов условия остаются без изменений - с 1 сентября по 1 июня они будут оплачивать 50% стоимости проезда.

В то же время обязательным условием является наличие ученического билета.