Проезд подорожает еще в одном областном центре: где и на сколько вырастут тарифы
В Николаеве могут повысить стоимость проезда в маршрутках уже с 27 апреля. Соответствующие проекты решений обнародованы на сайте городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты решений исполкома, опубликованные на сайте Николаевского городского совета.
Какие тарифы предлагают
Согласно обнародованным документам, в городе предлагают установить следующие тарифы:
- до 10 км - 18 гривен;
- более 10 км - 20 гривен.
Отдельные тарифы предусмотрены для отдаленных микрорайонов, где коэффициент подсадки пассажиров приравнивается к пригородным маршрутам:
- Варваровка - 20 гривен;
- Матвеевка - 25 гривен;
- Большая Корениха - 25 гривен;
- Малая Корениха - 30 гривен.
Речь идет о девяти проектах решений исполкома, которые касаются перевозчиков: "Приватавтолюкс", "МИС", "ТФТ", "ИВА", "Эталонавто", "Гуриг-Сервис", "Авто-Виола", "Алан-Техно", "Евротранстехсервис".
Что изменится для школьников
Для учеников 1-12 классов условия остаются без изменений - с 1 сентября по 1 июня они будут оплачивать 50% стоимости проезда.
В то же время обязательным условием является наличие ученического билета.
Ранее РБК-Украина рассказывало о подорожании проезда в Ивано-Франковске. С16 апреля в городе второй раз за месяц вырастет стоимость проезда в транспорте - до 25 гривен в зависимости от способа оплаты.
Мы также писали о возможном повышении тарифов на проезд во Львове. В городе планируют умеренно повысить стоимость проезда (до 30 гривен наличными), но резкий рост до 42 гривен не поддержали. Окончательное решение местные власти примут после дополнительных расчетов.