Проїхати кордон можна швидше. В яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок

Вже зараз у деяких потягах "Укрзалізниці" прикордонне оформлення (перевірка документів) громадян відбувається без зупинок - прямо під час руху. З наступного року таких поїздів стане ще більше.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Представник ДПСУ нагадав, що зараз "прямо під час руху прикордонне оформлення відбувається в потягах "Інтерсіті".
"Але ця практика, за рішенням Кабінету міністрів, з початку наступного року буде поширена на ще дев'ять пар потягів. Загалом - на 18 рухомих складів, які їдуть на виїзд і на в'їзд", - поділився Демченко.
Він повідомив, що "систему поширять на ці потяги, починаючи з січня" 2026 року.
"Після того, як це буде протестовано всіма причетними до цього контролюючими службами - прикордонниками, митниками, "Укрзалізницею", - пояснив речник ДПСУ.
Це стосуватиметься, за його словами, потягів "Інтерсіті", які рухаються до Польщі (режим прискореного контролю запрацює спершу у поїздах "Київ - Перемишль" і "Київ - Хелм").
В цілому ж, згідно з рішенням уряду, йдеться про:
Демченко розповів, що нова система в'їзду/виїзду до Шенгенської зони - EES - вже впроваджена:
"У цих двох країнах - Румунії та Словаччині - процес підключення нових пунктів пропуску ще буде тривати", - зауважив представник ДПСУ.
Водночас він повідомив, що "якогось зменшення інтенсивності руху через нову систему в'їзду/виїзду в країнах Європи, на щастя, не відмічається".
"Звісно, коли у людей відбирають дані для внесення до цієї системи (це - відбитки пальців і фото, інформація про паспортні документи), це займає трішки більше часу. Але не так критично, щоб воно зменшувало інтенсивність пасажиропотоку", - підсумував Демченко.
Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.
Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.
Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.
При цьому пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.
