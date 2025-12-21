UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Проїхати кордон можна швидше. В яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок

У деяких потягах УЗ прикордонники працюють "на ходу" (кадр із відео: youtube.com/ProUA)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Вже зараз у деяких потягах "Укрзалізниці" прикордонне оформлення (перевірка документів) громадян відбувається без зупинок - прямо під час руху. З наступного року таких поїздів стане ще більше.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

В яких потягах УЗ проїхати кордон можна швидше

Представник ДПСУ нагадав, що зараз "прямо під час руху прикордонне оформлення відбувається в потягах "Інтерсіті".

"Але ця практика, за рішенням Кабінету міністрів, з початку наступного року буде поширена на ще дев'ять пар потягів. Загалом - на 18 рухомих складів, які їдуть на виїзд і на в'їзд", - поділився Демченко.

Він повідомив, що "систему поширять на ці потяги, починаючи з січня" 2026 року.

"Після того, як це буде протестовано всіма причетними до цього контролюючими службами - прикордонниками, митниками, "Укрзалізницею", - пояснив речник ДПСУ.

Це стосуватиметься, за його словами, потягів "Інтерсіті", які рухаються до Польщі (режим прискореного контролю запрацює спершу у поїздах "Київ - Перемишль" і "Київ - Хелм").

В цілому ж, згідно з рішенням уряду, йдеться про:

  • 10 потягів у напрямку Перемишля;
  • чотири пари потягів - загалом 8 - у напрямку Хелма.

Чи вплинула система EES на пасажиропотік на кордоні

Демченко розповів, що нова система в'їзду/виїзду до Шенгенської зони - EES - вже впроваджена:

  • в усіх пунктах пропуску Польщі на кордоні з Україною;
  • в усіх пунктах на кордоні з Україною з боку Угорщини;
  • частково - в Румунії та Словаччині.

"У цих двох країнах - Румунії та Словаччині - процес підключення нових пунктів пропуску ще буде тривати", - зауважив представник ДПСУ.

Водночас він повідомив, що "якогось зменшення інтенсивності руху через нову систему в'їзду/виїзду в країнах Європи, на щастя, не відмічається".

"Звісно, коли у людей відбирають дані для внесення до цієї системи (це - відбитки пальців і фото, інформація про паспортні документи), це займає трішки більше часу. Але не так критично, щоб воно зменшувало інтенсивність пасажиропотоку", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.

При цьому пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Крім того, ми розповідали, що не можна везти з собою до Польщі (які існують заборони й обмеження) та пояснювали, скільки грошей треба мати при собі для в'їзду в цю країну (якими є основні вимоги й винятки з правил).

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

УкрзалізницяДержавна митна службаПольщаІнтерсітіДПСУКордон з УкраїноюВиїзд за кордонПрикордонникиДокументиПодорожіПотягиПасажири