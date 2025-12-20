Чи впустять в Україну з простроченим паспортом: пояснення ДПСУ
В цілому жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну. Проте насправді людина із простроченим паспортом на кордоні може "застрягти".
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Чому із простроченим паспортом можна "застрягти" на кордоні
Представник ДПСУ повідомив, що в цілому "жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну".
Водночас якщо людина повертається додому із простроченим паспортом, необхідно враховувати важливий момент - позицію суміжної країни.
"І якщо паспортний документ буде протермінований, то і суміжну сторону людина не зможе перетнути", - пояснив Демченко.
Тобто з суміжної сторони (наприклад, Польщі чи Румунії), "може бути відмова в перетині кордону".
"Якщо громадянин України слідує в бік нашої держави й під час контрольних процедур із того боку контролюючі органи виявляють протермінований паспорт, то це - відмова у перетині кордону", - розповів речник ДПСУ.
В подальшому, за його словами, людині доведеться:
- або поновлювати паспорт;
- або звертатися до дипломатичних установ України, щоб отримати посвідку на повернення.
Що зробити, щоб не мати проблем під час виїзду з країни
Громадянам, які планують виїжджати за межі України, Демченко порадив, перш за все, підготувати й перевірити всі документи.
"Щоб хтось не переплутав закордонний паспорт. І дивитись, щоб сам паспорт не був протермінований", - пояснив він.
Крім того, якщо діти їдуть не з батьками, "треба підготувати заздалегідь необхідні документи".
"Бо під час війни лише тато і мама можуть їхати за кордон з дітьми без згоди одного з батьків. Інші родичі мають їхати з відповідними документами", - нагадав представник ДПСУ.
Так, наприклад, якщо дитину везе рідна тітка, потрібно мати:
- або нотаріальні згоди від обох батьків (на виїзд дитини);
- або письмову згоду, завірена в органах опіки та піклування - від одного з батьків.
"І, звісно, треба пам'ятати про особливості кожної ділянки кордону, особливо коли пасажиропотік високий. Тоді деякі пункти можуть більше завантажені", - додав Демченко.
Єдиний основний лайфхак для людей, за його словами, - "цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску як на виїзд з України, так і завантаженістю пунктів пропуску суміжних країн, куди ви прямуєте (але з напрямком руху в бік нашої держави)".
"Також додам, що часто люди прибувають до кордону, коли термін дії паспорта вже вийшов. В такому разі громадянина не пропустять", - підсумував речник ДПСУ.
Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.
Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.
Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня. Хоча пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.
