Проехать границу можно быстрее. В каких поездах УЗ документы проверяют без остановок

Уже сейчас в некоторых поездах "Укрзализныци" пограничное оформление (проверка документов) граждан происходит без остановок - прямо во время движения. Со следующего года таких поездов станет еще больше.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Представитель ГПСУ напомнил, что сейчас "прямо во время движения пограничное оформление происходит в поездах "Интерсити".
"Но эта практика, по решению Кабинета министров, с начала следующего года будет распространена на еще девять пар поездов. В общем - на 18 подвижных составов, которые едут на выезд и на въезд", - поделился Демченко.
Он сообщил, что "систему распространят на эти поезда, начиная с января" 2026 года.
"После того, как это будет протестировано всеми причастными к этому контролирующими службами - пограничниками, таможенниками, "Укрзализныцей", - объяснил спикер ГПСУ.
Это будет касаться, по его словам, поездов "Интерсити", которые движутся в Польшу (режим ускоренного контроля заработает сначала в поездах "Киев - Перемышль" и "Киев - Хелм").
В целом же, согласно решению правительства, речь идет про:
Демченко рассказал, что новая система въезда/выезда в Шенгенскую зону - EES - уже внедрена:
"В этих двух странах - Румынии и Словакии - процесс подключения новых пунктов пропуска еще будет продолжаться", - отметил представитель ГПСУ.
В то же время он сообщил, что "какого-либо уменьшения интенсивности движения через новую систему въезда/выезда в странах Европы, к счастью, не отмечается".
"Конечно, когда у людей отбирают данные для внесения в эту систему (это - отпечатки пальцев и фото, информация о паспортных документах), это занимает немного больше времени. Но не так критично, чтобы оно уменьшало интенсивность пассажиропотока", - подытожил Демченко.
Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.
Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря.
При этом пункт пропуска "Порубное - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.
