ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українців

Середа 10 грудня 2025 14:40
UA EN RU
На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українців Система EES не впливає на загальний порядок перетину кордону (фото ілюстративне: dpsu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 10 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Румунією розпочинає роботу цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.

В яких пунктах пропуску запустили систему EES

Українцям розповіли, що згідно з інформацією Прикордонної поліції Румунії з 10 грудня 2025 року в пунктах пропуску почала функціонувати цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Уточнюється при цьому, що робота системи EES в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" була розпочата ще раніше - з 12 жовтня.

Сьогодні ж вносити установчі та біометричні дані до системи почали в пунктах пропуску:

  • "Дяківці - Раковець";
  • "Красноїльськ - Вікову де Сус";
  • "Дякове - Халмеу".

Тим часом пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Що змінюється для українців на кордоні

Процедура перетину кордону за системою EES передбачає:

  • сканування паспорта;
  • фотографування особи;
  • зняття відбитків пальців громадян третіх країн (у тому числі й громадян України).

"Під час першого перетину кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС", - пояснили прикордонники.

Згодом - при наступних перетинах кордону людиною - біометричні дані звірятимуть із цим записом.

Зазначається також, що у дітей віком до 12 років відбитки пальців не скануватимуть.

Чим важливе запровадження системи EES

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що система EES впроваджується для:

  • прискорення прикордонного контролю;
  • підвищення безпеки;
  • точного обліку термінів перебування іноземців в ЄС;
  • протидії незаконній міграції.

При цьому увагу громадян звернули на те, що "функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону".

"Просимо враховувати цю інформацію під час планування подорожей", - підсумували у прес-службі регіонального управління ДПСУ.

На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українцівПублікація прикордонників (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Нагадаємо, офіційне запровадження біометричної (або цифрової) системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони стартувало ще з 12 жовтня 2025 року.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому на це є пів року.

Згодом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в бліц-інтерв'ю РБК-Україна пояснив, як проїхати кордон швидко та без черг.

Крім того, ми розповідали про зміни в алгоритмі бронювання місця в черзі для перетину кордону для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників.

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Румунія ДПСУ Біометричні паспорти Кордон з Україною Виїзд за кордон Прикордонна служба Прикордонники Документи
Новини
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті