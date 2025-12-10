На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що змінюється для українців

Відсьогодні, 10 грудня, у пунктах пропуску на кордоні з Румунією розпочинає роботу цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон у Facebook.

В яких пунктах пропуску запустили систему EES

Українцям розповіли, що згідно з інформацією Прикордонної поліції Румунії з 10 грудня 2025 року в пунктах пропуску почала функціонувати цифрова система в'їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Уточнюється при цьому, що робота системи EES в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" була розпочата ще раніше - з 12 жовтня.

Сьогодні ж вносити установчі та біометричні дані до системи почали в пунктах пропуску:

"Дяківці - Раковець";

"Красноїльськ - Вікову де Сус";

"Дякове - Халмеу".

Тим часом пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Що змінюється для українців на кордоні

Процедура перетину кордону за системою EES передбачає:

сканування паспорта;

фотографування особи;

зняття відбитків пальців громадян третіх країн (у тому числі й громадян України).

"Під час першого перетину кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС", - пояснили прикордонники.

Згодом - при наступних перетинах кордону людиною - біометричні дані звірятимуть із цим записом.

Зазначається також, що у дітей віком до 12 років відбитки пальців не скануватимуть.

Чим важливе запровадження системи EES

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що система EES впроваджується для:

прискорення прикордонного контролю;

підвищення безпеки;

точного обліку термінів перебування іноземців в ЄС;

протидії незаконній міграції.

При цьому увагу громадян звернули на те, що "функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону".

"Просимо враховувати цю інформацію під час планування подорожей", - підсумували у прес-службі регіонального управління ДПСУ.

