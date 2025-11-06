Проукраїнський уряд Фіали у Чехії подав у відставку

Нагадаємо, в Чехії обрали новим лідером нижньої палати парламенту лідера правопопулістської антиукраїнської партії SPD Томіо Окамуру. 107 депутатів підтримали його кандидатуру, а 81 депутат виступив проти.

На початку жовтня в Чехії пройшли вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Перемогу отримала партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Чеський лідер Петр Павел був змушений доручити Бабішу сформувати уряд. Той вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями, що може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.

Зокрема Бабіш заявляв про наміри скоротити допомогу Україні та знищити економічно вигідну для Чехії "снарядну ініціативу", яка надає Києва боєприпаси.

Крім цього, Бабіш може увійти до "антиукраїнського альянсу", який хоче сформувати друг російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан.