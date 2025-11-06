Проукраинское правительство Фиалы в Чехии подало в отставку

Сегодня, 6 ноября, проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Согласно конституции Чехии, президент Петр Павел примет отставку правительства Фиалы. Нынешние министры временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Лидер движения ANO Андрей Бабиш проводит переговоры по формированию следующего правительства с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя".
Фиала в разговоре с журналистами заявил, что 6 ноября лично передаст президенту заявление об отставке.
Напомним, в Чехии избрали новым лидером нижней палаты парламента лидера правопопулистской антиукраинской партии SPD Томио Окамуру. 107 депутатов поддержали его кандидатуру, а 81 депутат выступил против.
В начале октября в Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Чешский лидер Петр Павел был вынужден поручить Бабишу сформировать правительство. Тот уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.
В частности Бабиш заявлял о намерениях сократить помощь Украине и уничтожить экономически выгодную для Чехии "снарядную инициативу", которая предоставляет Киеву боеприпасы.
Кроме этого, Бабиш может войти в "антиукраинский альянс", который хочет сформировать друг российского диктатора Владимира Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан.