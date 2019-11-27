Против Пашинского могут открыть новые уголовные дела

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org.ua)

Рябошапка не уточнил, чего будут касаться новые уголовные дела

Генеральная прокуратура готовится открыть новые уголовные дела против бывшего председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, народного депутата 8 созыва Сергея Пашинского. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, будут ли новые дела в отношении Пашинского, генпрокурор ответил, что не исключает этого. В то же время, Рябошапка не объяснил, чего будут касаться новые производства.

"Что касается вопроса о бывшем главе комитета (Сергея Пашинского, - ред.) - я этого не исключаю", - заявил Рябошапка.

По его словам, прокуратура подаст ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей.

"Продлен срок расследования этого дела, по которому он содержится под стражей. Вскоре завершается срок действия судебного решения о содержании под стражей. Соответственно, мы будем обращаться по поводу продления", - добавил генпрокурор.

Напомним, экс-нардепу Сергею Пашинскому, подозреваемому в умышленном нанесении телесных повреждений, предоставили статус человека, которому грозит опасность.

Как писало РБК-Украина, по решению суда бывший парламентарий находится под стражей. Его взяли под арест без возможности залога по делу о стрельбе в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса. Инцидент произошел два года назад.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла несколько новых дел в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. Одно из них связано со схемами в оборонной сфере.