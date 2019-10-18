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Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей

Новости » Политика    18.10.2019 - 13:34
Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей
Фото: Сергей Пашинский (nfront.org)

Апелляционный суд вынес решение по аресту Пашинского

Апелляционный суд Киева вынес решение об аресте бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд не изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому. Он останется под стражей.

Суд у справі екснардепа Сергія Пашинського

Опубліковано Цензор.НЕТ Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Отметим, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генеральная прокуратура открыла еще три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский.

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского. Государственное бюро расследований просило принять бывшего народного депутата под стражу без права внесения залога.

Как сообщается, несколько лет назад нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса. Это событие произошло два года назад.

Под Киевом в 2017 году у нардепа был словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района. Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что нардеп действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

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