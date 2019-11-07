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Пашинскому предоставили статус человека, которому грозит опасность

Новости » Политика     07.11.2019 - 16:01
Пашинскому предоставили статус человека, которому грозит опасность
Фото: Сергей Пашинский (из открытых источников)

Пашинского не доставляют в суд из-за нового статуса                

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому, подозреваемому в умышленном нанесении телесных повреждений, предоставили статус человека, которому грозит опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Сообщается, что сегодня в Святошинском районном суде Киева должен был пройти допрос Пашинского по делу о расстрелах на Майдане. Однако председательствующий судья объявил, что Пашинского не доставляют в суд, поскольку ему предоставили статус человека, которому грозит опасность.

Тем не менее, допрос мог состояться посредством видеоконференции из изолятора временного содержания, однако персонал ИВС по техническим причинам не смог организовать допрос.

Напомним, по решению суда Пашинский находится под стражей. Его взяли под арест без возможности залога по делу о стрельбе в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса. Инцидент произошел два года назад.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла несколько новых дел в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. Одно из них связано со схемами в оборонной сфере.

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