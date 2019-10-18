ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ открыла еще несколько дел против Пашинского

Новости » Политика    18.10.2019 - 18:41
ГПУ открыла еще несколько дел против Пашинского
Фото: Сергей Пашинский (nfront.org)

Одно из новых производств связано с оборонной сферой

Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что одно из новых производств связано с оборонной сферой.

"Мы зарегистрировала несколько новых производств, которые связаны с возможными злоупотреблениями. Первое это связано с оборонной сферой, с вмешательством и попыткой получить неправомерную выгоду при этих контрактах по государственному оборонному заказу", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее Рябошапка заявил, что ГПУ открыла три уголовных производства, в которых фигурирует Пашинский. По его словам, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.

Также РБК-Украина сообщало, что Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому. Он останется под стражей. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского.

Также ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.

Гладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - Рябошапка ГПУ подозревает двух сотрудников банка в Днепропетровской области в растрате 80 млн грн
Новости Украины Сергей ПашинскийГПУдело
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь