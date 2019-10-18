ГПУ открыла еще несколько дел против Пашинского

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org)

Одно из новых производств связано с оборонной сферой

Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что одно из новых производств связано с оборонной сферой.

"Мы зарегистрировала несколько новых производств, которые связаны с возможными злоупотреблениями. Первое это связано с оборонной сферой, с вмешательством и попыткой получить неправомерную выгоду при этих контрактах по государственному оборонному заказу", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее Рябошапка заявил, что ГПУ открыла три уголовных производства, в которых фигурирует Пашинский. По его словам, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.

Также РБК-Украина сообщало, что Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения экс-нардепу Пашинскому. Он останется под стражей. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского.

Также ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.