Протидія Тайваню? Китай ввів санкції проти екс-глави генштабу Японії

Зазначається, що причиною введення нових обмежень стали його зв'язки з "сепаратистськими силами, які виступають за незалежність Тайваню".

Санкції включають заморозку рухомого і нерухомого майна на території Китаю, заборону юридичним та фізичним особам на укладання угод з Сігеру Івасакі, а також заборону на в'їзд до Китаю.

Сігеру Івасакі очолював генштаб Сил самооборони Японії в 2012-2014 роках. Пізніше його призначили радником адміністрації Тайваню.

За даними агентства, санкції можуть свідчити про погіршення відносин Пекіна і Токіо після заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті про "екзистенційну загрозу" у разі військової кризи на Тайвані. Вона оголосила у зв'язку із цим про право Японії на "колективну самооборону".