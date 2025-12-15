RU

Противодействие Тайваню? Китай ввел санкции против экс-главы генштаба Японии

Фото: Китай ввел санкции против экс-главы генштаба Японии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МИД Китая объявил о введении санкций в отношении бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Сигеру Ивасаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что причиной введения новых ограничений стали его связи с "сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня".

Санкции включают заморозку движимого и недвижимого имущества на территории Китая, запрет юридическим и физическим лицам на заключение сделок с Сигеру Ивасаки, а также запрет на въезд в Китай.

Сигеру Ивасаки возглавлял генштаб Сил самообороны Японии в 2012-2014 годах. Позже его назначили советником администрации Тайваня.

По данным агентства, санкции могут свидетельствовать об ухудшении отношений Пекина и Токио после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе" в случае военного кризиса на Тайване. Она объявила в связи с этим о праве Японии на "коллективную самооборону".

 

Что предшествовало

Напомним, ранее США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня. Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря.

Также после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Санаэ Такаичи и призвал ее смягчить тон в отношении Тайваня.

Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И заявил немецкому коллеге Иоганну Вадефулю, что Япония угрожает Китаю военной силой. К тому же, действия Японии в регионе, в частности вокруг Тайваня, якобы являются "абсолютно неприемлемыми" и угрожают стабильности в Восточной Азии.

