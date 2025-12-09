Китай звинуватив Японію у "погрозах військовою силою"

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив німецькому колезі Йоганну Вадефулю, що Японія погрожує Китаю військовою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Reuters.

Так, міністр закордонних справ Китаю у розмові зі своїм німецьким колегою підкреслив, що нинішнє японське керівництво намагається використати тайванське питання для провокацій і ескалації напруженості.

За словами Ван І, дії Японії в регіоні, зокрема навколо Тайваню, є "абсолютно неприйнятними" та загрожують стабільності в Східній Азії.

Це сталося після того, як Японія повідомила про те, що китайські винищувачі нібито наводили радар на літаки Сил самооборони Японії.

Японська сторона охарактеризувала інцидент як небезпечний та підкреслила, що подібні дії створюють реальну загрозу для польотів військових літаків. У свою чергу Китай звинуватив Токіо у провокаціях та перешкоджанні плановим авіаносним навчанням на схід від протоки Міяко.

Ван І наголосив, що цього року виповнюється 80 років з завершення Другої світової війни, і Японія "як держава, що зазнала поразки", мала б діяти стримано. Він різко розкритикував нинішню позицію Токіо щодо Тайваню, нагадавши про колонізацію острова Японією у 1895–1945 роках.

"Нинішній японський лідер намагається використати тайванське питання - територію, яку Японія колонізувала протягом півстоліття, скоївши незліченні злочини проти китайського народу, - щоб спровокувати проблеми та погрожувати Китаю військовим шляхом. Це абсолютно неприйнятно", - заявив Ван І.

Китай наполягає, що Тайвань є невід’ємною частиною КНР, тоді як уряд Тайваню відкидає ці претензії, нагадуючи, що Китайська Народна Республіка не існувала у 1945 році і ніколи не правила островом.

На запитання щодо виправдання Пекіном використання радара проти японських військових літаків, головний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара заявив, що це "небезпечна дія, яка виходить за межі безпечного та необхідного". Він відмовився підтвердити повідомлення про те, що Пекін не відповів на дзвінки Токіо під час інциденту на двосторонній гарячій лінії, яка функціонує з 2018 року.

Очікується, що інцидент із військовою авіацією стане предметом подальших обговорень на міжнародному рівні.