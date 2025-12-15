Протидія Тайваню? Китай ввів санкції проти екс-глави генштабу Японії
МЗС Китаю оголосило про введення санкцій щодо колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сил самооборони Японії Сігеру Івасакі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що причиною введення нових обмежень стали його зв'язки з "сепаратистськими силами, які виступають за незалежність Тайваню".
Санкції включають заморозку рухомого і нерухомого майна на території Китаю, заборону юридичним та фізичним особам на укладання угод з Сігеру Івасакі, а також заборону на в'їзд до Китаю.
Сігеру Івасакі очолював генштаб Сил самооборони Японії в 2012-2014 роках. Пізніше його призначили радником адміністрації Тайваню.
За даними агентства, санкції можуть свідчити про погіршення відносин Пекіна і Токіо після заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті про "екзистенційну загрозу" у разі військової кризи на Тайвані. Вона оголосила у зв'язку із цим про право Японії на "колективну самооборону".
Що передувало
Нагадаємо, раніше США представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань. Адміністрація Трампа виклала свій підхід до цього питання в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому 5 грудня.
Також після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Японії Санае Такаїчі та закликав її пом'якшити тон щодо Тайваню.
Окрім того, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив німецькому колезі Йоганну Вадефулю, що Японія погрожує Китаю військовою силою. До того ж, дії Японії в регіоні, зокрема навколо Тайваню, нібито є "абсолютно неприйнятними" та загрожують стабільності в Східній Азії.