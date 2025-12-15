Противодействие Тайваню? Китай ввел санкции против экс-главы генштаба Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что причиной введения новых ограничений стали его связи с "сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня".

Санкции включают заморозку движимого и недвижимого имущества на территории Китая, запрет юридическим и физическим лицам на заключение сделок с Сигеру Ивасаки, а также запрет на въезд в Китай.

Сигеру Ивасаки возглавлял генштаб Сил самообороны Японии в 2012-2014 годах. Позже его назначили советником администрации Тайваня.

По данным агентства, санкции могут свидетельствовать об ухудшении отношений Пекина и Токио после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе" в случае военного кризиса на Тайване. Она объявила в связи с этим о праве Японии на "коллективную самооборону".