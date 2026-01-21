Протидія "Шахедам": у Києві презентували новітній дрон-перехоплювач із ШІ

У Міністерстві оборони України розповіли про демонстрацію найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus у Києві та пояснили, чим він важливий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Чим важливий дрон-перехоплювач Octopus

Українцям розповіли, що дрон-перехоплювач Octopus:

розроблений у Збройних силах України;

оснащений системою керування на основі штучного інтелекту (ШІ).

В Міноборони наголосили, що:

цей дрон призначений для протидії безпілотникам типу Shahed ;

; його ефективність - підтверджена у бою

"Взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-еінтелкосистему", - додали у міністерстві.

Зазначається, що виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії.

"Передача технологій для виробництва Octopus на британських підприємствах стала можливою завдяки реформі у сфері інтелектуальної власності Міноборони", - пояснили громадянам.

Чому угода України з Великою Британією - особлива

У прес-службі МОУ розповіли, що у травні 2025 року у міністерстві було створене профільне Управління з питань інтелектуальної власності.

Саме експерти Управління забезпечили дотримання правових аспектів під час укладення ліцензійної угоди з урядом Великої Британії, зокрема:

правову охорону технології в Україні;

подачу заявки на реєстрацію винаходу за міжнародною процедурою;

супровід ліцензійного договору з Міністерством оборони Великої Британії.

"У листопаді 2025 року делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії", - повідомили українцям.

Уточнюється, що його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць.

"Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба", - додали в МОУ.

Повідомляється також, що така угода укладається МОУ вперше щодо технологій, які перебувають у власності держави.

"Цей прецедент відкриває для України нові можливості щодо двостороннього обміну оборонними технологіями з країнами-партнерами", - пояснили громадянам.

Коли відбулась презентація нової версії Octopus

Про демонстрацію найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus британській делегації (на чолі із заступником прем'єр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі) у Міноборони розповіли у вівторок, 20 січня.

"Представники британського уряду ознайомились з найновішою версією дрона Octopus", - йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначається також, що під час заходу українська сторона "наголосила на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною".