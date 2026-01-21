Противодействие "Шахедам": в Киеве презентовали новейший дрон-перехватчик с ИИ
В Министерстве обороны Украины рассказали о демонстрации новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus в Киеве и объяснили, чем он важен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Чем важен дрон-перехватчик Octopus
Украинцам рассказали, что дрон-перехватчик Octopus:
- разработан в Вооруженных силах Украины;
- оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта (ИИ).
В Минобороны подчеркнули, что:
- этот дрон предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed;
- его эффективность - подтверждена в бою
"Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-эинтелкосистему", - добавили в министерстве.
Отмечается, что производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.
"Передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны", - объяснили гражданам.
Почему соглашение Украины с Великобританией - особенное
В пресс-службе МОУ рассказали, что в мае 2025 года в министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.
Именно эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании, в частности:
- правовую охрану технологии в Украине;
- подачу заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре;
- сопровождение лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.
"В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение насчет дрона-перехватчика Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании", - сообщили украинцам.
Уточняется, что его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц.
"Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба", - добавили в МОУ.
Сообщается также, что такое соглашение заключается МОУ впервые в отношении технологий, которые находятся в собственности государства.
"Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами", - объяснили гражданам.
Когда состоялась презентация новой версии Octopus
О демонстрации новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации (во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми) в Минобороны рассказали во вторник, 20 января.
"Представители британского правительства ознакомились с новейшей версией дрона Octopus", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается также, что во время мероприятия украинская сторона "акцентировала на высокой потребности в перехватчиках для закрытия неба над Украиной".
