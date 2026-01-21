Противодействие "Шахедам": в Киеве презентовали новейший дрон-перехватчик с ИИ

В Министерстве обороны Украины рассказали о демонстрации новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus в Киеве и объяснили, чем он важен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Чем важен дрон-перехватчик Octopus

Украинцам рассказали, что дрон-перехватчик Octopus:

разработан в Вооруженных силах Украины;

оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта (ИИ).

В Минобороны подчеркнули, что:

этот дрон предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed ;

; его эффективность - подтверждена в бою

"Взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-эинтелкосистему", - добавили в министерстве.

Отмечается, что производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.

"Передача технологий для производства Octopus на британских предприятиях стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Минобороны", - объяснили гражданам.

Почему соглашение Украины с Великобританией - особенное

В пресс-службе МОУ рассказали, что в мае 2025 года в министерстве было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Именно эксперты Управления обеспечили соблюдение правовых аспектов при заключении лицензионного соглашения с правительством Великобритании, в частности:

правовую охрану технологии в Украине;

подачу заявки на регистрацию изобретения по международной процедуре;

сопровождение лицензионного договора с Министерством обороны Великобритании.

"В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение насчет дрона-перехватчика Octopus, которое открыло путь к его производству в Великобритании", - сообщили украинцам.

Уточняется, что его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц.

"Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба", - добавили в МОУ.

Сообщается также, что такое соглашение заключается МОУ впервые в отношении технологий, которые находятся в собственности государства.

"Этот прецедент открывает для Украины новые возможности по двустороннему обмену оборонными технологиями со странами-партнерами", - объяснили гражданам.

Когда состоялась презентация новой версии Octopus

О демонстрации новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus британской делегации (во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми) в Минобороны рассказали во вторник, 20 января.

"Представители британского правительства ознакомились с новейшей версией дрона Octopus", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается также, что во время мероприятия украинская сторона "акцентировала на высокой потребности в перехватчиках для закрытия неба над Украиной".