Україна має створити свій антидроновий купол, - Федоров

Зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram .

За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів.

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. "Лазар" - саме з таких", - зазначив Федоров.

Він уточнив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Міністр звернув увагу, що зараз у жодної країни у світі немає такого досвіду протидії дронам, як в України. Щодня і щоночі українські воїни збивають сотні ворожих дронів.

При цьому тільки у 2025 році окупанти запустили по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів безпілотників.

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати швидко, системно і технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - наголосив очільник Міноборони.