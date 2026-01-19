ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна має створити свій антидроновий купол, - Федоров

Київ, Понеділок 19 січня 2026 21:26
UA EN RU
Україна має створити свій антидроновий купол, - Федоров Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів.

"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. "Лазар" - саме з таких", - зазначив Федоров.

Він уточнив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Міністр звернув увагу, що зараз у жодної країни у світі немає такого досвіду протидії дронам, як в України. Щодня і щоночі українські воїни збивають сотні ворожих дронів.

При цьому тільки у 2025 році окупанти запустили по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів безпілотників.

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати швидко, системно і технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - наголосив очільник Міноборони.

Росія готова до масованого удару

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти підготувалися до нового масованого удару.

Він закликав українців звертати увагу на кожну тривогу, оскільки ворог вичікує момент для атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація ППО Михайло Федоров Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу