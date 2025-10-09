Військовим дозволили оцінювати дрони: хто і як може залишити відгук

У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи. Він дозволить військовим оцінювати замовлені дрони та залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як працює маркетплейс DOT-Chain Defence

Рішення Міноборони щодо впровадження так званого маркетплейсу зброї - DOT-Chain Defence - дозволило спростити закупівлі та надати підрозділам більше самостійності.

"Тепер військові можуть замовляти потрібні БпЛА без тривалих погоджень і паперових процедур - достатньо кількох кліків у системі", - пояснили українцям.

Зазначається, що фінансові, юридичні та логістичні процеси забезпечує "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.

Завдяки цьому було значно скорочено терміни постачання (середній термін - 10 днів).

"За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тисяч дронів на суму приблизно 600 млн гривень", - уточнили в МОУ.

Хто та як саме може тепер оцінювати дрони

Нещодавно у DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи, який дозволяє військовим:

оцінювати замовлені дрони;

залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.

"Нова опція допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір - рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді", - розповіли у міністерстві.

Для того, щоб залишити відгук й оцінити дрони, необхідно буди авторизованим користувачем.

У МОУ пояснили:

кожен авторизований користувач може виставити оцінку за 5-бальною шкалою (від 1 - "незадовільно" до 5 - "відмінно");

у відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів (особливості їхнього застосування у польових умовах, зручність експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод тощо).

Система оцінювання дронів - 5-бальна (ілюстрація: mod.gov.ua)

Наголошується, що наразі бачити оцінки можуть лише військові. Проте надалі така можливість з'явиться й у виробників, адже це допоможе їм:

напряму комунікувати зі споживачами;

відповідати на коментарі бійців.

"Рейтингова система була додана за запитом військових, які першими брали участь у пілотному проекті. Загалом це лише перший крок із переліку пропозицій, які були отримані під час виїздів до бригад та опитувань військових", - підсумували в Міноборони.