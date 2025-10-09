Військовим дозволили оцінювати дрони: хто і як може залишити відгук
У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи. Він дозволить військовим оцінювати замовлені дрони та залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Як працює маркетплейс DOT-Chain Defence
Рішення Міноборони щодо впровадження так званого маркетплейсу зброї - DOT-Chain Defence - дозволило спростити закупівлі та надати підрозділам більше самостійності.
"Тепер військові можуть замовляти потрібні БпЛА без тривалих погоджень і паперових процедур - достатньо кількох кліків у системі", - пояснили українцям.
Зазначається, що фінансові, юридичні та логістичні процеси забезпечує "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.
Завдяки цьому було значно скорочено терміни постачання (середній термін - 10 днів).
"За два місяці роботи підрозділи замовили майже 17 тисяч дронів на суму приблизно 600 млн гривень", - уточнили в МОУ.
Хто та як саме може тепер оцінювати дрони
Нещодавно у DOT-Chain Defence запрацював функціонал рейтингової системи, який дозволяє військовим:
- оцінювати замовлені дрони;
- залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.
"Нова опція допоможе підрозділам робити більш обґрунтований вибір - рішення базуватимуться не лише на технічних характеристиках, а й на реальному бойовому досвіді", - розповіли у міністерстві.
Для того, щоб залишити відгук й оцінити дрони, необхідно буди авторизованим користувачем.
У МОУ пояснили:
- кожен авторизований користувач може виставити оцінку за 5-бальною шкалою (від 1 - "незадовільно" до 5 - "відмінно");
- у відгуках можна зазначати як переваги, так і недоліки дронів (особливості їхнього застосування у польових умовах, зручність експлуатації, якість збірки, стійкість до перешкод тощо).
Система оцінювання дронів - 5-бальна (ілюстрація: mod.gov.ua)
Наголошується, що наразі бачити оцінки можуть лише військові. Проте надалі така можливість з'явиться й у виробників, адже це допоможе їм:
- напряму комунікувати зі споживачами;
- відповідати на коментарі бійців.
"Рейтингова система була додана за запитом військових, які першими брали участь у пілотному проекті. Загалом це лише перший крок із переліку пропозицій, які були отримані під час виїздів до бригад та опитувань військових", - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ.
Крім того, ми повідомляли, скільки безпілотників здатна виготовляти українська "оборонка" та за якої умови.
Читайте також, як військові самі замовляють дрони й швидко їх отримують - чим корисна ІТ-система DOT-Chain Defence та що відомо про результати її роботи.