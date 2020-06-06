Протесты против Авакова и запрет на открытие кафе в Киеве: новости за 5 июня

Коллаж РБК-Украина

В Киеве прошла акция за отставку главы МВД Арсена Авакова, рестораны и кафе Киева пока не откроют для посетителей, президент сменил главу Службы внешней разведки. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 5 июня, - в материале РБК-Украина

В Киеве устроили массовую акцию за отставку Авакова

В Киеве под Верховной радой прошла массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Протестовали несколько сотен человек. Они требовали отставки главы МВД из-за правоохранительной реформы, которую, по мнению протестующих, провалили, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Также протестующие требуют отставки министра из-за изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.

Митингующие привезли на площадь у парламента старий полицейский автомобиль УАЗ, перевернули и разрисовали его. В ходе митинга протестующий пытался себе поджечь, но его остановили. Полиция усилила охрану парламента.

Рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри

В Киеве вчера не приняли решения об открытии ресторанов и кафе для того, чтобы у граждан была возможность находится внутри заведения.

Ранее в Минздраве заявили, что в Киеве 5 июня не откроют кафе и рестораны, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться. Хотя снятие этого ограничения было прописано в новом этапе ослабления карантина.

В Украине летом проведут масштабные военные учения

Этим летом в Украине пройдут масштабные военные учения. Целью учений будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По словам Наева, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.

Дело Маркива: МВД провело эксперимент, доказывающий его невиновность

После завершения карантина в Италии состоится апелляционный суд по делу Виталия Маркива. Министерство внутренних дел провело следственный эксперимент, доказывающий его невиновность в убийстве.

Папа Римский Франциск взял под опеку вопрос освобождения осужденного в Италии Виталия Маркива. Украинцу дали тюремный срок за якобы причастность к гибели фотографа Андреа Рокелли в Славянске в 2014 году.

Президент сменил главу Службы внешней разведки

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. В частности, на эту должность президент назначил Валерия Кондратюка.

Об этом свидетельствуют указы Зеленского на сайте Офиса президента.

Перестрелка в Броварах: установлено 67 участников

По состоянию на сегодня установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также уже 44 лицам объявлено о подозрении.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время отчета в Раде.

По словам Авакова, перестрелка в Броварах - искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева.

Назван самый богатый министр Кабмина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров. Он задекларировал около 71 млн гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

Таким образом Авакову удалось накопить самый большой капитал, однако от него не сильно отстает министр экономики Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн гривен. Далее по списку идет вице-премьер-министр Алексей Резников - 42 млн гривен, министр здравоохранения Максим Степанов - 29 млн гривен и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов - 27 млн гривен.

Чехия высылает двух дипломатов России после скандала с угрозами отравления

Правительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отправления чешских политиков. Об этой истории стало известно в конце апреля 2020 года.

Об этом на брифинге заявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петричек, передает издание Novinky.

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