В Киеве устроили массовую акцию за отставку Авакова

Фото: протест под Верховной радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сотни людей собрались под зданием парламента

В Киеве под Верховной радой проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Протестуют около 400 человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сотни людей собрались под зданием парламента. Они требуют отставки главы МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.

Верховна Рада. Запитання до Авакова 5 червня у ВР година запитань до уряду. Відповідатиме на запитання депутатів і міністр МВС Арсен Аваков. Нині у парламенті збирають голоси за його відставку Опубліковано Радіо Свобода Четвер, 4 червня 2020 р.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано "Аваков-черт", "Долой Авакова", "0% доверия общества! Аваков пошел вон!".

Фото: протест под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что сегодня министр внутренних дел будет отчитываться в Раде о работе МВД. Тем временем, в Верховной раде говорят, что пока не будут обсуждать вопрос отставки Авакова, а в МВД обещают круглосуточный контроль за действиями полицейских.

Напомним, в министерстве внутренних дел нашли "виноватого" в провале реформы полиции.

РБК-Украина писало, что в МВД рассказали, собирается ли Аваков в отставку.

Ранее в правящей партии заявили, что сбор подписей против Авакова в Верховной раде не позволит отправить в отставку любого министра из-за несовершенства соответствующих механизмов в законодавстве.

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Автор: Анастасия Рокитна