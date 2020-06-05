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Рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри

Новости » Общество     05.06.2020 - 11:35
Рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)

Киевской власти принять решение не удалось

В Киеве сегодня не приняли решения об открытии ресторанов и кафе для того, чтобы у граждан была возможность находится внутри заведения. На брифинге мэр Виталий Кличко расскажет более подробно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в КГГА.

Так, в мерии говорят, что сегодня этот вопрос рассматривался, однако принять решение не удалось.

"Нет. В Киеве решение об открытии не приняли. Решили пока не открывать", - рассказали в пресс-службе КГГА.

Ранее в Минздраве заявили, что в Киеве 5 июня не откроют кафе и рестораны, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться. Хотя снятие этого ограничения было прописано в новом этапе ослабления карантина.

Напомним, по состоянию на сегодня, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.

Вместе с тем, в Минздраве назвали запреты при работе залов кафе и ресторанов.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины кафересторан
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