Президент сменил главу Службы внешней разведки

Фото: Валерий Кондратюк (УНИАН)

Зеленский уволил Валерия Евдокимова с этой должности

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. В частности, на эту должность президент назначил Валерия Кондратюка.

Об этом свидетельствуют указы Зеленского на сайте Офиса президента.



"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №211/2020 от 5 июня.

А другим указом №212/2020 президент назначил Валерия Кондратюка главой этого ведомства.

Так, в сентябре 2019 года Зеленский уволил Кондратюка с должности заместителя главы Администрации президента. Его назначил еще пятый президент Петр Порошенко.

Отметим, Кондратюк работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

В период с 2014 по июль 2016 года был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 года возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны.

Напомним, в январе парламент принял за основу законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки", которым предлагается определить общую структуру ведомства.

Как писало РБК-Украина, Зеленский в июле назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

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Автор: Юлия Струк