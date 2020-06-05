Папа Римский взял под опеку освобождение Маркива

Фото: Виталий Маркив (mvs.gov.ua)

Зеленский по телефону поговорил с Папой Римским

Папа Римский Франциск взял под опеку вопрос освобождения осужденного в Италии Виталия Маркива. Украинцу дали тюремный срок за якобы причастность к гибели фотографа Андреа Рокелли в Славянске в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров Владимира Зеленского с Франциском.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Зеленский проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также попросил Франциска помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России.

В ответ Папа Римский отметил попытки мирного урегулирования и заявил, что взял под опеку вопрос освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива.

"Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились укрепить взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализовать совместные инициативы в этом направлении. Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие провело эксперимент в Славянске и его результаты опровергают причастность Маркива к смерти итальянского репортера.

Суд в Италии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

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Автор: РБК-Украина