В Украине летом проведут масштабные военные учения

Военных хотят подготовить к обороне в случае масштабного вторжения
Этим летом в Украине пройдут масштабные военные учения. Целью учений будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Об этом в интервью "Укринформ" рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
По словам Наева, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.
"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - отметил он.
Наев добавил, что после военных учений командование ОС ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.
Напомним, в апреле военные учения в Черном море провели Военно-морские силы Украины.
Кроме того, в мае морские пограничники из состава ООС провели боевые учения в Азовском море.
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Автор: Дмитрий Левицкий