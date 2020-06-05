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В Украине летом проведут масштабные военные учения

Новости » Общество     05.06.2020 - 20:34
В Украине летом проведут масштабные военные учения
Фото: Сергей Наев (facebook.com/pressjfo.new)

Военных хотят подготовить к обороне в случае масштабного вторжения

Этим летом в Украине пройдут масштабные военные учения. Целью учений будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По словам Наева, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.

"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - отметил он.

Наев добавил, что после военных учений командование ОС ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.

Напомним, в апреле военные учения в Черном море провели Военно-морские силы Украины.

Кроме того, в мае морские пограничники из состава ООС провели боевые учения в Азовском море.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украинывоенные учениявторжениеООС
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