Протести проти Авакова і заборона на відкриття кафе в Києві: новини за 5 червня

Колаж РБК-Україна

У Києві пройшла акція за відставку глави МВС Арсена Авакова, ресторани і кафе Києва поки не відкриють для відвідувачів, президент змінив главу Служби зовнішньої розвідки. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 5 червня, - в матеріалі РБК-Україна

В Києві влаштували масову акцію за відставку Авакова

У Києві під Верховною радою пройшла масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Протестували кілька сотен людей.

Вони вимагають відставки глави МВС через правоохоронну реформу, яку, на думку протестувальників, провалили, справи громадської активістки Катерини Гандзюк, справи вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, а також через згвалтування поліцейськими жінки в Київській області та перестрілки в Броварах. Також учасники протесту вимагають відставки міністра через згвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику і перестрілку в Броварах.

Мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його. В ході мітингу протестуючий намагався себе підпалити, але його зупинили. Поліція посилила охорону парламенту.

Ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині

У Києві вчора не прийняли рішення про відкриття ресторанів і кафе для того, щоб у громадян була можливість знаходиться всередині закладу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Києві 5 червня не відкриють кафе і ресторани, якщо кількість хворих коронавірусом в столиці буде збільшуватися. Хоча зняття цього обмеження було прописано в новому етапі послаблення карантину.

В Україні влітку проведуть масштабні військові навчання

Цього літа в Україні відбудуться масштабні військові навчання. Метою навчань буде підготовка військових до відбиття масштабного вторгнення в країну.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами Наєва, командування буде здійснювати управління застосуванням Збройними силами та іншими складовими оборони у разі масштабного вторгнення в Україну чи інших локальних конфліктів.

Справа Марківа: МВС провело експеримент, що доводить його невинуватість

Після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві. Після завершення карантину в Італії має відбутися апеляційний суд у справі Марківа.

Папа Римський Франциск взяв під опіку питання звільнення засудженого в Італії Віталія Марківа. Українцю дали тюремний термін за нібито причетність до загибелі фотографа Андреа Рокеллі в Слов'янську у 2014 році.

Президент Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

Глава держави Володимир Зеленський в п'ятницю своїми указами змінив керівника Служби зовнішньої розвідки України. Зокрема, на цю посаду президент призначив Валерія Кондратюка.

Про це свідчать укази Зеленського на сайті Офісу президента.

Перестрілка в Броварах: встановлено 67 учасників

Станом на сьогодні встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також вже 44 особам оголошено про підозру.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час звіту в Раді.

За словами Авакова, перестрілка в Броварах - штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів та перевізниками з Вінниці та Києва.

Названий найбагатший міністр Кабміну

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков являється найбагатшим серед усіх членів Кабінету міністрів. Він задекларував близько 71 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

Таким чином Авакову вдалося накопичити найбільший капітал, однак від нього не сильно відстає міністр економіки Ігор Петрашко, у якого задекларовані активи на 53 млн гривень. Далі по списку йде віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков - 42 млн гривень, міністр охорони здоров'я Максим Степанов - 29 млн гривень та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов - 27 млн гривень.

Чехія висилає двох дипломатів Росії після скандалу з погрозами отруєння

Уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою відправлення чеських політиків. Про цю історію стало відомо наприкінці квітня 2020 року.

Про це на брифінгу заявила прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і міністр закордонних справ Томаш Петрічек, передає видання Novinky.

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