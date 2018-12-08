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Протесты в Париже: количество пострадавших увеличилось до 60 человек

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 20:35
Протесты в Париже: количество пострадавших увеличилось до 60 человек
Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Большинство из пострадавших получили легкие травмы

Количество пострадавших во время протестов "желтых жилетов" в Париже (Франция) увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, большинство пострадавших получили легкие травмы.

Протесты в Париже: количество пострадавших увеличилось до 60 человекФото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Ранее РБК-Украина сообщало о 30 пострадавших в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже.

Напомним, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. 

Аналогичные акции протестов также проходят в Бельгии и в Нидерландах.

Так, в Нидерландах во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

В Брюсселе произошли столкновения во время массовых акций протеста "желтых жилетов" с сотрудниками полиции. В результате, более 100 человек были задержаны.

 

В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов" Протесты в Париже: ранены около 30 человек
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