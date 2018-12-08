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В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 17:57
В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов"
Фото: протесты "желтых жилетов" в Нидерландах

Акции протестов проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихт и Эйндховене и Алкмар

В Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также проходят акции "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как сообщается, акции проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихт, Эйндховене и Алкмар.

В Гааге полиция перекрыла митингующим доступ к Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра, зато проводить демонстрацию было предложено на площади рядом с Бинненхоф.

Отмечается, что во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

Напомним, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.

Позже стало известно, что в результате противостояния "желтых жилетов" с полицией по предварительным данным было ранено около 30 человек.

Также акции протестов при участии "желтых жилетов" проходят сегодня и в Брюсселе. РБК-Украина писало о стычках демонстрантов с полицией. Всего в акции приняли участие около 500 человек.

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