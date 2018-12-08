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Протести в Парижі: кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 20:35
Протести в Парижі: кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб
Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Більшість постраждалих отримали легкі травми

Кількість постраждалих під час протестів "жовтих жилетів" в Парижі (Франція) збільшилася до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, більшість постраждалих отримали легкі травми.

Протести в Парижі: кількість постраждалих збільшилася до 60 осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Раніше РБК-Україна повідомляло про 30 постраждалих в ході протестів "жовтих жилетів" в Парижі.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетів", які виступають проти підвищення цін на паливо, правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.

Влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного положення через протестні акції в Парижі.

Аналогічні акції протесту проходять також в Бельгії та Нідерландах.

Так, у Нідерландах у всіх містах акції не численні. На жилетах різні написи: на одних - невдоволення політикою уряду, інші вимагають доступну медицину і освіту, зменшення податків та покращення рівня життя.

В Брюсселі відбулися сутички під час масових акцій протесту "жовтих жилетів" з співробітниками поліції. В результаті, понад 100 осіб були затримані.

 

У Нідерландах на протести вийшли сотні "жовтих жилетів" Протести в Парижі: поранено близько 30 осіб
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