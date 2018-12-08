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Протесты в Париже: ранены около 30 человек

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 17:20
Протесты в Париже: ранены около 30 человек
Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

В правительственном квартале Парижа было незначительное обострение

В Париже (Франция) сегодня, 8 декабря, в результате противостояния "желтых жилетов" с полицией по предварительным данным было ранено около 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщает издание, официальной информации о пострадавших пока нет.

По предварительным оценкам, в Париже было ранено около тридцати человек, в том числе трое из полиции.

После обеда в правительственном квартале Парижа было незначительное обострение - протестующие сожгли две машины, они периодически пытаются поджечь мусорные баки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ.

В центре Парижа развернули конные подразделения полиции для поддержки пеших.

 

Напомним, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. 

Добавим, из-за протестов "желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня

 

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