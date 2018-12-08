Протесты в Париже: ранены около 30 человек

Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

В правительственном квартале Парижа было незначительное обострение

В Париже (Франция) сегодня, 8 декабря, в результате противостояния "желтых жилетов" с полицией по предварительным данным было ранено около 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщает издание, официальной информации о пострадавших пока нет.

По предварительным оценкам, в Париже было ранено около тридцати человек, в том числе трое из полиции.

После обеда в правительственном квартале Парижа было незначительное обострение - протестующие сожгли две машины, они периодически пытаются поджечь мусорные баки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ.

В центре Парижа развернули конные подразделения полиции для поддержки пеших.

VIDÉO - Deux #GiletsJaunes allongés sur les Champs-Élysées, enveloppés dans le drapeau français, sous les encouragements des manifestants autour d'eux. #8Decembre



https://t.co/kAxJ8CpcBvhttps://t.co/qqbKZO1Kpu — Le Figaro (@Le_Figaro) December 8, 2018

Напомним, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже.

Добавим, из-за протестов "желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня.