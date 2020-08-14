Протесты в Минске: тысячи людей собрались у Дома правительства

Фото: протест в Минске (belsat.eu)

В центре Минска собрались около 10 тысяч протестующих

Не менее десяти тысяч человек собрались на протест в Минске возле Дома правительства. Силовики обещают не задерживать демонстрантов, если акция будет мирной.

Об этом сообщает "Белсат".

Сообщается, что тысячи демонстрантов собрались на площади Независимости возле Дома правительства, вся площадь заполнена людьми. Они пришли с флагами и скандировали "Считай голоса!". Дом правительства оцепили бойцы ОМОНа, они опускали щиты, когда участники протеста подходили их обнять и подарить цветы.

Также сообщается, что как только стало известно, что в центр Минска выдвинулась колонна военных, часть демонстрантов ушла, чтобы вернуться завтра. Однако большинство остается до сих пор.

На данный момент протестующие сидят напротив Дома правительства и кричат "Армия с народом!". Они также требуют перевыборов, в противном случае обещают продолжить забастовки.

Фото: протест в Минске (nn.by)

Напомним, ранее сообщалось, что Минский метрополитен присоединился к забастовкам; кроме того, забастовки продолжаются на десятках других крупных предприятий страны.

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