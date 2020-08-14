Третий день забастовок в Беларуси: что сейчас происходит в стране

К забастовке готовятся рабочие минского метрополитена
В Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента, более подробно о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.
Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют гродненский завод "Химволокно", минский электротехнический заводе им. В. И. Козлова, мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЭС в Островце.
Фото: забастовки на предприятиях (NЕХТА)
Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий "Нафтан" и предприятие химической промышленности "завод Полимир" сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.
Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен").
Вчера на забастовку выходили работники таких предприятий:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения.
Также Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных в Беларуси украинских волонтеров.