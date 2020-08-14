ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В центр Минска выдвинулась большая колонна военных

Минск, Пятница 14 августа 2020 18:12
В центр Минска выдвинулась большая колонна военных
Фото: транспорт силовиков (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В центр города стягивают водометы и автозаки

На фоне протестов в Минске в центр города выдвинулась большая колонна военных. В составе колонны движется несколько автозаков.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что военные следуют в автобусах, в колонне есть также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.

Техника выехала с территории воинской части 5448 Внутренних войск в Уручье. По данным других СМИ, в составе колонны два водомета и несколько автобусов с ОМОНовцами.

Фото: военные на улицах Минска

Напомним, стало известно, что в Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило; данный канал освещает протесты в стране после выборов президента.

Сегодня Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что из следственных изоляторов уже отпустили более двух тысяч задержанных в связи с тем, что места их содержания переполнены.

С начала протестов в Беларуси было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже получила административные аресты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьМинскпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь