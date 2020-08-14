В центр Минска выдвинулась большая колонна военных

Фото: транспорт силовиков (tut.by)

В центр города стягивают водометы и автозаки

На фоне протестов в Минске в центр города выдвинулась большая колонна военных. В составе колонны движется несколько автозаков.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что военные следуют в автобусах, в колонне есть также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.

Техника выехала с территории воинской части 5448 Внутренних войск в Уручье. По данным других СМИ, в составе колонны два водомета и несколько автобусов с ОМОНовцами.

Фото: военные на улицах Минска

Напомним, стало известно, что в Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило; данный канал освещает протесты в стране после выборов президента.

Сегодня Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что из следственных изоляторов уже отпустили более двух тысяч задержанных в связи с тем, что места их содержания переполнены.

С начала протестов в Беларуси было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже получила административные аресты.