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Минский метрополитен присоединился к забастовкам

Минск, Пятница 14 августа 2020 13:48
Минский метрополитен присоединился к забастовкам
Фото: протест работников метрополитена (telegram.org@nexta_live)
Автор: Анастасия Рокитна

Бастуют от сотрудников дэпо до инженерных служб

Минский метрополитен вышел на забастовку. Уже несколько десятков крупнейших предприятий бастуют и требуют прекратить насильство со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает NЕХТА.

Бастуют от сотрудников дэпо до инженерных служб.

Отметим, забастовки охватили всю Беларусь. В частности, барановичский станкостроительный завод "АТЛАНТ", минский завод колесных тягачей, белорусский производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры БелОМО, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, Минский моторный завод, Жабинковский сахарный завод остановили свою работу.

Национальная забастовка началась 11 августа. После двох дней масштабных протестов в стране.

Напомним, в материале РБК-Украина сообщается, как сейчас проходит забастовка в Беларуси и кто ее поддерживает.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.

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