ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Мінську: тисячі людей зібралися біля Будинку уряду

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 18:57
Протести в Мінську: тисячі людей зібралися біля Будинку уряду
Фото: протест у Мінську (belsat.eu)
Автор: РБК-Україна

В центрі Мінська зібралися близько 10 тисяч протестувальників

Не менше десяти тисяч людей зібралися на протест у Мінську біля Будинку уряду. Силовики обіцяють не затримувати демонстрантів, якщо акція буде мирною.

Про це повідомляє "Белсат".

Повідомляється, що тисячі демонстрантів зібралися на площі Незалежності біля Будинку уряду, вся площа заповнена людьми. Вони прийшли з прапорами і скандували "Рахуй голоси!". Будинок уряду оточили бійці ОМОНу, вони опускали щити, коли учасники протесту підходили їх обійняти і подарувати квіти.

Також повідомляється, що як тільки стало відомо, що в центр Мінська рушила колона військових, частина демонстрантів пішла, щоб повернутися завтра. Однак більшість залишається досі.

На даний момент протестувальники сидять навпроти Будинку уряду і кричать "Армія з народом!". Вони також вимагають перевиборів, в іншому випадку обіцяють продовжити страйки.

Фото: протест у Мінську (nn.by)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінський метрополітен приєднався до страйків; крім того, страйки тривають на десятках інших великих підприємств країни.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинскпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся