Протесты в Минске: людей вытеснили с площади у стелы

В Минске на Машерова прибыло подкрепление ОМОНа. Для разгона используется вода и светошумовые гранаты, протестующие разбегаются.

Об этом сообщает Onliner.

По последним данным, известно о трех пострадавших.

Отметим, силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие, в ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

До этого на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Напомним, МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами.

РБК-Украина писало, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

В то же время сообщалось, что ОМОН опустил щиты в двух городах.