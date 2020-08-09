В Минске силовики начали штурм баррикад

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Об этом сообщает TUT.BY.
Милиция вновь активно применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы.
Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV— Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020
Сейчас там находится около двух тысяч человек. Милиция пытается их разогнать.
Напомним, на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.
Тем временем, в беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты.
Отметим, РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.