В Минске силовики начали штурм баррикад

Фото: штурм баррикад в Беларуси (скрин видео)

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Об этом сообщает TUT.BY.

Милиция вновь активно применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы.

Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Сейчас там находится около двух тысяч человек. Милиция пытается их разогнать.

Напомним, на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Тем временем, в беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты.

Отметим, РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.