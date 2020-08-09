В Минске начали строить баррикады из мусорных баков

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Прямо в толпу полетели светошумовые гранаты

В Беларуси проходят массовые акции против действующей власти. На Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Об этом сообщает Onliner.

На Стелле находятся две сотни правоохранителей. Гражданских больше. Омоновцы периодически бросают свето-шумовые гранаты. Толпа отбегает. Но после возвращается.

Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Напомним, в Беларуси после голосования на выборах президента проходят массовые протесты.

Отметим, в Минске во время протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

Издание РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

Примерно в 22:00 начались задержания в центре Минска на проспекте Победителей. Есть сведения, что против протестующих применили светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.