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В Минске начали строить баррикады из мусорных баков

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 23:46
В Минске начали строить баррикады из мусорных баков
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Прямо в толпу полетели светошумовые гранаты

В Беларуси проходят массовые акции против действующей власти. На Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Об этом сообщает Onliner.

На Стелле находятся две сотни правоохранителей. Гражданских больше. Омоновцы периодически бросают свето-шумовые гранаты. Толпа отбегает. Но после возвращается.

Напомним, в Беларуси после голосования на выборах президента проходят массовые протесты.

Отметим, в Минске во время протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

Издание РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

Примерно в 22:00 начались задержания в центре Минска на проспекте Победителей. Есть сведения, что против протестующих применили светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.

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