В Минске начали строить баррикады из мусорных баков

Прямо в толпу полетели светошумовые гранаты
В Беларуси проходят массовые акции против действующей власти. На Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.
Об этом сообщает Onliner.
На Стелле находятся две сотни правоохранителей. Гражданских больше. Омоновцы периодически бросают свето-шумовые гранаты. Толпа отбегает. Но после возвращается.
Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV— Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020
Напомним, в Беларуси после голосования на выборах президента проходят массовые протесты.
Отметим, в Минске во время протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.
Издание РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.
Примерно в 22:00 начались задержания в центре Минска на проспекте Победителей. Есть сведения, что против протестующих применили светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ.