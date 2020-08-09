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Протесты в Беларуси: ОМОН опустил щиты в двух городах

Жодино, Воскресенье 09 августа 2020 23:27
Протесты в Беларуси: ОМОН опустил щиты в двух городах
Фото: в Жодино опустили щиты (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Тем временем в Минске правоохранители задерживают протестующих

В беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты. Тем временем в Минске правоохранители задерживают протестующих.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Также в городе Лида ОМОН опустил щиты. Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам!".

Тем временем, в Барановичах ОМОН отступает от толпы в 8000 человек.

А в центре Минска стычки с ОМОНом. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.

Напомним, в Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты.

Отметим, в Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

Издание РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.

Примерно в 22:00 начались задержания в центре Минска на проспекте Победителей. Есть сведения, что против протестующих применили светошумовые гранаты.

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