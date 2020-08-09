Протесты в Беларуси: ОМОН опустил щиты в двух городах

Тем временем в Минске правоохранители задерживают протестующих
В беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты. Тем временем в Минске правоохранители задерживают протестующих.
Об этом сообщает NEXTA Live.
Также в городе Лида ОМОН опустил щиты. Люди аплодируют и кричат "Верым! Можам! Пераможам!".
Тем временем, в Барановичах ОМОН отступает от толпы в 8000 человек.
А в центре Минска стычки с ОМОНом. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.
Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Напомним, в Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты.
Отметим, в Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.
Издание РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.
Примерно в 22:00 начались задержания в центре Минска на проспекте Победителей. Есть сведения, что против протестующих применили светошумовые гранаты.