Автозак протаранил толпу протестующих в Минске

Фото: место события (twitter.com)

Автомобиль чуть не раздавил мужчину

Автозак въехал в толпу протестующих во время акции в Минске после проведения выборов президента. Водитель автозака, вероятно, хотел напугать людей и двигался с большой скоростью.

Об этом сообщает Euroradio.

Один из протестующих прыгнул на бампер автозак. Он начал раскачиваться справа налево. Мужчина упал под колеса, его чуть не раздавили.

Как сообщает TUT.BY, инцидент произошел на проспекте Победителей.

"Автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!"", - пишет издание.

Напомним, вечером в Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лукашенко набрал 81% голосов.

В то же время, на зарубежных участках лидирует Тихановская.