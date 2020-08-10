Протесты в Минске: людей вытеснили с площади у стелы

Известно о трех пострадавших
В Минске на Машерова прибыло подкрепление ОМОНа. Для разгона используется вода и светошумовые гранаты, протестующие разбегаются.
Об этом сообщает Onliner.
По последним данным, известно о трех пострадавших.
Проспект Независимости сейчас. pic.twitter.com/gFrbxiCFTU— Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020
Отметим, силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие, в ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
До этого на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.
Напомним, МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами.
РБК-Украина писало, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.
В то же время сообщалось, что ОМОН опустил щиты в двух городах.