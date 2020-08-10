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Протести в Мінську: людей витіснили із площі біля стели

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 00:13
Протести в Мінську: людей витіснили із площі біля стели
Фото: протести в Мінську (twitter.com/OnlinerBY)
Автор: Анастасия Рокитна

Відомо про трьох постраждалих

У Мінську на Машерова прибуло підкріплення ОМОНу. Для розгону використовується вода і світлошумові гранати, протестувальники розбігаються.

Про це повідомляє Onliner.

За останніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Зазначимо, силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники, в ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

До цього на Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Нагадаємо, МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами.

РБК-Україна писало, що в Мінську автозак в'їхав у натовп протестуючих, збивши людину.

У той же час повідомлялося, що ОМОН опустив щити в двох містах.

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