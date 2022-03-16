Просыпаемся под звук ракеты: спикер Одесской ОВА рассказал об обстрелах в городе
Жители Одессы просыпаются под звуки ракет. Российская армия таким образом пытается выяснить, где находятся украинские системы противовоздушной обороны, чтобы потом их уничтожить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По его словам, на днях оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, а теперь проводят подготовку к возможной высадке десанта.
"Конечно, они понимают, что ничего у них не выйдет. Хочу вам рассказать, что в населенных пунктах, которые были обстреляны, обошлось без жертв. Есть двое раненых", - заявил Братчук.
Он также подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги включают не просто так, и если вы их слышите, то немедленно необходимо направляться в укрытие.
"Одесса. Утро. Мы просыпаемся под звук ракеты... Но, закаляется одесский дух! - написал Братчук на своей странице в Facebook.
Напомним, сегодня, 16 марта, украинские военные сбили вражескую ракету, но ее обломок упал на жилой многоэтажный дом, который находится в Шевченковском районе. Произошел обвал.
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