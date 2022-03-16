ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Просыпаемся под звук ракеты: спикер Одесской ОВА рассказал об обстрелах в городе

Новина українською →
Одесса, Среда 16 марта 2022 08:34
Просыпаемся под звук ракеты: спикер Одесской ОВА рассказал об обстрелах в городе Фото: Сергей Братчук (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Роман Мирончук

Жители Одессы просыпаются под звуки ракет. Российская армия таким образом пытается выяснить, где находятся украинские системы противовоздушной обороны, чтобы потом их уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По его словам, на днях оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, а теперь проводят подготовку к возможной высадке десанта.

"Конечно, они понимают, что ничего у них не выйдет. Хочу вам рассказать, что в населенных пунктах, которые были обстреляны, обошлось без жертв. Есть двое раненых", - заявил Братчук.

Он также подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги включают не просто так, и если вы их слышите, то немедленно необходимо направляться в укрытие.

"Одесса. Утро. Мы просыпаемся под звук ракеты... Но, закаляется одесский дух! - написал Братчук на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня, 16 марта, украинские военные сбили вражескую ракету, но ее обломок упал на жилой многоэтажный дом, который находится в Шевченковском районе. Произошел обвал.

Мы также писали о том, что жители Харькова сегодня слышали мощный взрыв. В сети появилось видео, на котором можно увидеть яркую вспышку в ночном небе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Одесса
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций