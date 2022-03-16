Прокидаємося під звук ракети: спікер Одеської ОВА розповів про обстріли в місті

Жителі Одеси прокидаються під звуки ракет. Російська армія таким чином намагається з'ясувати, де знаходяться українські системи протиповітряної оборони, щоб потім їх знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

За його словами, днями окупанти обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури, а тепер проводять підготовку до можливої висадки десанту.

"Звичайно, вони розуміють, що нічого у них не вийде. Хочу вам розповісти, що в населених пунктах, які були обстріляні, обійшлося без жертв. Є двоє поранених", - заявив Братчук.

Він також підкреслив, що сигнали повітряної тривоги включають не просто так, і якщо ви їх чуєте, то негайно необхідно направлятися в укриття.

"Одеса. Ранок. Ми прокидаємося під звук ракети... Але, загартовується одеський дух! - написав Братчук на своїй сторінці в Facebook.