В Харькове ночью прогремел мощный взрыв: мог быть авианалет
В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов города, который прогремел во время воздушной тревоги. Сигналы сработали также в разных населенных пунктах области, в частности в Изюмском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ukraine NOW.
В настоящее время сообщения об отмене угрозы воздушной атаки не поступали.
В харьковских пабликах пишут, что отзвуки взрыва были слышны в радиусе 17 километров.
В сети тем временем опубликовано видео, на котором видна яркая вспышка в ночном небе и слышан взрыв, после чего массово сработали сигнализации припаркованных авто. На другом ролике в Telegram-канале "Харьков Life" можно услышать перед взрывом звук, похожий на пролетающий самолет.
Видео: взрыв в Харькове ночью 16 марта
Напомним, что прошлой ночью, 15 марта, в Харькове вспыхнул пожар около центрального рынка и гремели звуки взрывов.
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