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В Харькове ночью прогремел мощный взрыв: мог быть авианалет

Новина українською →
Харьков, Среда 16 марта 2022 05:53
В Харькове ночью прогремел мощный взрыв: мог быть авианалет Фото: последствия вражеского обстрела Национального университета им. Каразина в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове ночью 16 марта слышали звук мощного взрыва жители разных районов города, который прогремел во время воздушной тревоги. Сигналы сработали также в разных населенных пунктах области, в частности в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ukraine NOW.

В настоящее время сообщения об отмене угрозы воздушной атаки не поступали.

В харьковских пабликах пишут, что отзвуки взрыва были слышны в радиусе 17 километров.

В сети тем временем опубликовано видео, на котором видна яркая вспышка в ночном небе и слышан взрыв, после чего массово сработали сигнализации припаркованных авто. На другом ролике в Telegram-канале "Харьков Life" можно услышать перед взрывом звук, похожий на пролетающий самолет.

Видео: взрыв в Харькове ночью 16 марта

Напомним, что прошлой ночью, 15 марта, в Харькове вспыхнул пожар около центрального рынка и гремели звуки взрывов.

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