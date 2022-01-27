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Просят не нагнетать панику. В МИД обратились к посольствам западных стран

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Киев, Четверг 27 января 2022 09:17
Просят не нагнетать панику. В МИД обратились к посольствам западных стран Фото: МИД просит иностранные посольства не нагнетать информпространство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел обратились к иностранным партнерам на фоне сообщений об эвакуации дипломатов из посольств в Украине. Ведомство призвало не нагнетать информпространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество", - говорится в сообщении.

Вместе с тем МИД приветствует решение большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников.

"Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе. При этом, продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России", - отмечают в ведомстве.

Там также отметили, что нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий.

Напомним, недавно Канада и Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

Вместе с тем ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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