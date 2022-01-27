Просять не нагнітати паніку. В МЗС звернулися до посольств західних країн

У Міністерстві закордонних справ звернулися до іноземних партнерів на тлі повідомлень про евакуацію дипломатів з посольств в Україні. Відомство закликало не нагнітати інформпростір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим МЗС вітає рішення більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників.

"Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії", - наголошують у відомстві.

Там також наголосили, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій.

Нагадаємо, нещодавно Канада та Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

Разом з тим ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.