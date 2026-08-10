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"Прописані" у квартирі або будинку? Чи дає це право на частку житла та її продаж

09:24 10.08.2026 Пн
3 хв
Чи можуть насправді "прописані" в оселі люди розпоряджатися цією нерухомістю?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова aimg Тетяна Тернавська Експерт
У деяких випадках "прописка" потрібна обов'язково (фото ілюстративне: Getty Images)

Дехто може вважати, що реєстрація місця проживання "автоматично" робить людину співвласником нерухомості. Проте насправді все не так просто.

Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська.

Головне:

  • Міф про частку: реєстрація місця проживання ("прописка") не дає людині автоматичного права на частку в квартирі чи будинку - це лише підтвердження проживання.
  • Хто є власником: співвласниками житла вважаються лише ті, чиї права підтверджені документами та відомостями з Державного реєстру речових прав.
  • Обмеження для "прописаних": зареєстровані особи, які не є власниками, не можуть продавати, дарувати, обмінювати чи передавати житло в іпотеку.
  • Право користування: "прописка" дає право користуватися житлом, хоча виселити чи зняти людину з реєстрації в окремих випадках можна лише за її згодою або через суд.

Чи надає "прописка" право на частку в квартирі чи будинку

Експерт розповіла, що одне з найпоширеніших хибних уявлень українців полягає в тому, що реєстрація місця проживання (так звана "прописка") автоматично надає людині частку у квартирі чи будинку.

"Насправді це - не так", - констатувала Тернавська.

Реєстрація місця проживання, за її словами:

  • є лише підтвердженням факту проживання особи за певною адресою;
  • не створює права власності на нерухомість.

"Право власності виникає виключно на підставах, передбачених законом. Зокрема внаслідок приватизації, купівлі-продажу, дарування, спадкування чи за рішенням суду", - пояснила юрист.

Хто насправді вважається співвласником житла

Якщо у квартирі зареєстровано декілька осіб, це "саме по собі не означає, що кожен із них є співвласником".

Тернавська уточнила, що співвласниками є лише ті особи, право власності яких підтверджується:

  • відповідними правовстановлюючими документами;
  • відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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Чи можуть "прописані" особи розпоряджатись житлом

Згідно з інформацією юриста, зареєстровані у житлі особи (які не є власниками), не можуть самостійно:

  • продавати житло;
  • дарувати його;
  • обмінювати;
  • передавати в іпотеку;
  • розпоряджатися нерухомістю іншим чином.

"Такі повноваження належать виключно власнику або співвласникам у межах їхніх часток", - повідомила Тернавська.

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Вона уточнила, що "реєстрація місця проживання може надавати особі право користування житлом".

"В окремих випадках - припинення такого права або зняття з реєстрації можливе лише за згодою особи або на підставі рішення суду", - нагадала експерт.

Саме тому, за її словами, "на практиці поняття "зареєстрований" і "власник" часто помилково ототожнюють".

"Хоча з юридичної точки зору це - різні правові статуси, які мають різний обсяг прав та обов'язків", - підсумувала Тернавська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які послуги можуть не надати людині без "прописки".

Крім того, ми пояснювали, як українці можуть актуалізувати дані про місце проживання в "Дії" у кілька кліків.

Читайте також, як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн (через "Дію", а не ЦНАП).

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

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