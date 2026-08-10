"Прописані" у квартирі або будинку? Чи дає це право на частку житла та її продаж

Дехто може вважати, що реєстрація місця проживання "автоматично" робить людину співвласником нерухомості. Проте насправді все не так просто.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська.
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Експерт розповіла, що одне з найпоширеніших хибних уявлень українців полягає в тому, що реєстрація місця проживання (так звана "прописка") автоматично надає людині частку у квартирі чи будинку.
"Насправді це - не так", - констатувала Тернавська.
Реєстрація місця проживання, за її словами:
"Право власності виникає виключно на підставах, передбачених законом. Зокрема внаслідок приватизації, купівлі-продажу, дарування, спадкування чи за рішенням суду", - пояснила юрист.
Якщо у квартирі зареєстровано декілька осіб, це "саме по собі не означає, що кожен із них є співвласником".
Тернавська уточнила, що співвласниками є лише ті особи, право власності яких підтверджується:
Згідно з інформацією юриста, зареєстровані у житлі особи (які не є власниками), не можуть самостійно:
"Такі повноваження належать виключно власнику або співвласникам у межах їхніх часток", - повідомила Тернавська.
Вона уточнила, що "реєстрація місця проживання може надавати особі право користування житлом".
"В окремих випадках - припинення такого права або зняття з реєстрації можливе лише за згодою особи або на підставі рішення суду", - нагадала експерт.
Саме тому, за її словами, "на практиці поняття "зареєстрований" і "власник" часто помилково ототожнюють".
"Хоча з юридичної точки зору це - різні правові статуси, які мають різний обсяг прав та обов'язків", - підсумувала Тернавська.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які послуги можуть не надати людині без "прописки".
Крім того, ми пояснювали, як українці можуть актуалізувати дані про місце проживання в "Дії" у кілька кліків.
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